Bertelsmann Party 2019 – Sophia Thomalla ganz grün!

Zur alljährlichen Party in der Bertelsmann Repräsentanz Unter den Linden in Berlin kamen viele Stars aus Show, Politik und Wirtschaft. Gastgeberin Liz Mohn posierte für die Kameras, Jette Joop zeigte total verliebt mit ihrem Freund, Sänger Heino kam mit Hannelore, Unternehmer Carsten Maschmeyer mit Model Franziska Knuppe. Sophia Thomalla zeigte in glitzerndem Grün viel Haut, vielleicht weil die Bertelsmann Party ja klimaneutral ist. Alle nicht vermeidbaren Emissionen wurden von dem Konzern durch die Unterstützung von Gold-Standard Klimaschutzprojekten ausgeglichen. Da machte das Feiern doppelt Spaß. Außerdem zeigten sich: Sara Nuru, Inka Bause, Die Lochis, Jens Spahn, Frank Thelen mit Ehefrau oder Musikproduzent Jack White.