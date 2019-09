Promis feiern Kindertag – Ayda Field über die Ehe mit Robbie Williams

Pünktlich zum Weltkindertag feierten in Berlin Prominente wie Verona Pooth, Ayda Field Williams, Sarah Lombardi, Anna Hofbauer, Jimi Blue Ochsenknecht und Sonya Kraus gemeinsam mit rund 80 Kindern ein kunterbuntes Fest mit Luftballons, Dosenwerfen, Schminken und Spielen.

Verona Pooth erschien als Katze geschminkt und erklärte im Interview: „Wir brauchen natürlich einen Kindertag, weil es ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir die Kinder unterstützen weltweit und immer wieder daran erinnern, dass viele Kinder leider auch in Armut leben, dass es vielen Kindern nicht so gut geht. Und dass auch hier in Deutschland das Problem groß genug ist… Man weiß, dass fast jedes siebte Kind hungrig ins Bett geht. Das ist eine traurige Bilanz für Deutschland.“

Sarah Lombardi sagte: „Kinder sind unsere Zukunft. Ich glaube alle Mama und Papas auf der Welt wissen was es bedeutet ein Kind zu haben, wie schön das sein kann, wie anstrengend das auch ist…“

Sonya Kraus: „Die Atmosphäre in Deutschland ist manchmal immer noch so ein bisschen, dass man denkt, warum sind wir nicht ein bisschen südlicher und ein bisschen offener und freuen uns über dieses junge Leben. Man erntet ja manchmal so einen skeptischen Blick, wenn man mit zwei kleinen Jungs, die sehr laut und sehr wild sind, da antanzt.“

Für Entzückung sorgte auch Ayda Field, Ehefrau von Superstar Robbie Williams. Sie sprach mit uns ausführlich über ihre Kinder, Familie, aber auch über die Beziehung mit Robbie Williams.