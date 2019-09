Dreamball 2019 – Sylvie Meis feiert 10 Jahre krebsfrei!

Großer Star-Rummel am Berliner Westhafen! Zum 14. Mal wurde zugunsten krebskranker Frauen der Dreamball zelebriert. Mit den Spenden werden Kosmetikseminare für Krebspatientinnen finanziert. Auf dem gelben Teppich zeigten sich neben vielen Betroffenen Frauen die Promis: Lena Meyer-Landrut gertenschlank im schwarzen Jumpsuit und mit langer dunkler Locken-Mähne, Barbara Schöneberger ganz in Blau, Sylvie Meis mit tiefem Dekolleté, Franziska Knuppe, Guido Maria Kretschmer, Minister Jens Spahn mit Ehemann, Stefanie Giesinger, Pamela Reif und Cathy Hummels.

Während die Gäste beim Dinner speisten führte Barbara Schönberger witzig durch den Abend und sprach mit der sehr gerührten Sylvie Meis und anderen Stargästen auf der Bühne. Lena Meyer-Landrut heizte mit einem Mini-Konzert dem Publikum ein. Kleiner Fauxpas: Guido Maria Kretschmer trat Sylvie Meis auf der Bühne aufs Kleid!

Sylvie Meis zeigte sich tief bewegt. Sie feierte beim Dreamball ein besonderes Jubiläum. Im persönlichen Interview berichtete Sylvie: „Vor genau zehn Jahren, 2009, war ich hier beim Dreamball bei zum ersten Mal als Schirmherrin und heute feiere ich 10jähriges Jubiläum. Damals stand ich auf dem gelben Teppich mit einer Perücke, war mitten in meiner Chemotherapie, war verunsichert, na klar, aber habe so viel Kraft und Energie bekommen. Vor allem von Miriam Pielhau. Da habe ich sie kennengelernt vor 10 Jahren. Sie hatte damals ein Jahr vor mir die Geschichte mit Brustkrebs. Und sie stand hier mit kurzen Haaren. Wie gesagt ich mit Perücke. Danach haben wir eine Freundschaft entwickelt. Ich habe auch heute ihr ein Posting gewidmet. Ich widme wirklich diesen Abend Miri, weil sie nicht mehr bei uns ist.“

Sylvie ist heute vor allem dankbar für ihre Gesundheit. Sylvie: „Es ist auf so vielen Fronten ein Jubiläum nicht nur hier zum zehnten Mal Schirmherrin zu sein, aber auch 10 Jahre krebsfrei leben zu dürfen, das Leben zelebrieren zu dürfen, es ist unfassbar.“

Was sie getreu dem Motto des Abends „We are pretty strong“ stark macht? Sylvie: „Ich glaube wirklich dieser Halt, den mein Sohn mir gibt, das Leben zu feiern, auch zu wissen mit 31 eine Geschichte wie Krebs erleben zu müssen, was kein Mensch möchte, niemals,… Aber damit auch zu wissen dass das Leben leider nicht für immer ist, aber deswegen auch diese Kraft zu bekommen, das Leben voll zu leben, die kleinen Momente, die kleinen Dinge im Leben wirklich zu genießen und auch hier zusammen zu sein.“