Trauer um DSDS-Star Alphonso Williams – „Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen.“

2014 wurde Alphonso Williams Sieger der 14. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nun ist der DSDS-Sänger im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Auf Facebook wurde folgende Nachricht veröffentlicht: „Auf diesem Wege müssen wir euch die traurige und herzzerreißende Nachricht überbringen. Unser geliebter Alphonso ist unter ärztlicher Aufsicht und dem Beisein seiner Familie und Freunde verstorben.“

Erst vor wenigen Tagen wurde mitgeteilt, dass der als „Mr. Bling Bling“ bekannt gewordene Sänger an Krebs leidet. Seine Familie teilte nun mit: „Uns fehlen die Worte… Wir können nicht beschreiben was wir gerade fühlen und hoffen immer noch, dass wir nur träumen… Am 12. Oktober gewann der Krebs den Kampf gegen unseren geliebten Vater/ Ehemann Alphonso. Zutiefst sind unsere Herzen getroffen und emotional am Boden. Es wurde uns nicht nur ein großartiger Entertainer und Sänger genommen, sondern auch einen liebender, warmherziger sowie fürsorglicher Ehemann und Familienvater. Dieser starke Mann hat Monate lang gekämpft, sich nicht einmal darüber beschwert und das Beste draus gemacht. So wie wir ihn kennen. Jetzt hat der Himmel einen glitzernden Stern gewonnen.“

Für die Beerdigung und Projekte, die Alphonso am Herzen liegen, sammelt die Familie nun bei einer Crowdfundingkampagne Spenden: https://www.gofundme.com/f/quotsuperstarsquot-sind-auch-nur-menschen

Noch bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht 2018 trafen wir Alphonso Williams und seine Frau zum Interview.