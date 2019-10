Ruby O. Fee mit Kurzhaarfrisur – Matthias Schweighöfer hat geschnitten!

Promi-Getümmel im „Daimler Salon“ in Berlin! Schauspieler Timur Bartels knutschte mit seiner Freundin, Ruby O. Fee zeigte sich mit neuer Kurzhaarfrisur, die schöne Tochter von Anouschka Renzi, Chiara Moon Horst, mit Lockenmähne und bauchfrei und Maximilian Rosenberg, Sohn von Marianne Rosenberg, mit Bierchen. Außerdem dabei: Maria Ehrich und Annika Ernst. Thema des Abends war unter dem Motto „be a mover“ Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Die Promis plauderten, wie sehr sich um Nachhaltigkeit auch im privaten Leben bemühen, was sie alles tun um Umwelt und Ressourcen zu schonen und was sie zu den weltweiten Klimaprotesten meinen.

Schauspielerin Ruby O. Fee präsentierte strahlend ihren neuen kurzen Bob. Ihr Freund Matthias Schweighöfer persönlich hat ihr den Kurzhaarschnitt verpasst. Die Aktion, bei der es auch Tränen gab, hatten die beiden ins Internet gestellt. Ruby im Interview: „Wir standen vor dem Spiegel und ich habe gemerkt ich kann es nicht gerade schneiden, wenn ich es alleine mache. Und da habe ich ihn herangeholt… Er hat es echt gut gemacht! Also vielleicht wird das sein nächster Job. Friseur!“