Diabetes Gala 2019 – Promis outen sich als Diabetiker und klären auf!

Großer Star-Auflauf für den guten Zweck! Im Tipi in Berlin zeigten sich jede Menge Prominente und tolle VIP-Paare wie Inge und Matthias Steiner, Christoph Daum mit Ehefrau Angelica, Harry Wijnvoord mit neuer Freundin, die frisch verheiratete Jennifer Fuchsberger, ihr Bruder Julien Fuchsberger, Muriel Baumeister, Kathrin Wrobel, Inka Bause, Tetje Mierendorf und Starkoch Kolja Kleeberg. Der Abend stand ganz im Zeichen der Aufklärung und Prävention. Einige dieser Prominenten sind auch Diabetiker…

Matthias Steiner schaffte es (trotz Diabetes Typ 1) Olympiasieger zu werden. Er sagte: „Wenn ich die Jahre Revue passieren lasse, war jeder einzelne Tag immer schon vor dem Training der Kampf. Die Disziplin, die Werte so hinzukriegen, dass ich leistungsfähig bin. Erst dann war ich so wie ein gesunder Mensch.“

Tetje Mierendorf (früher stark übergewichtig, heute schlank) verriet: „Diabetes ist wirklich eine Seuche, zumindest was den Typ 2 angeht, die um sich greift und immer mehr wird und wirklich zur Epidemie wird. Wenn man sich mal vorstellt, jeder vierte Deutsche ist mittlerweile übergewichtig, also fettleibig, mit einem BMI über 30, hoch gefährdet Diabetes 2 zu bekommen. Da müssen wir einfach etwas dagegen machen. Sei es durch richtige Kennzeichnung der Lebensmittel, durch Aufklärung, wie wichtig Bewegung und Sport sind.“

Harry Wijnvoord gestand: „Mein Vater war Diabetiker, mein Bruder ist Diabetiker und ich bin Diabetiker, Typ 2… Man kann mittlerweile gut damit leben, man hat ja mittlerweile gute Medikamente. Ich bin hier noch in der glücklichen Lage, dass ich nur Tabletten brauche und keine Spritzen. Also es geht, aber man muss halt Disziplin haben.“

Julien und Jennifer Fuchsberger, Kinder von Thomas Fuchsberger (2010 verstorben nach einem Unfall in Zusammenhang mit seiner Diabetes-Erkrankung) und Enkel von Showmaster Joachim „Blacky“ Fuchsberger, führen die Tradition ihres Großvaters fort, Aufklärungsarbeit zu leisten. Über ihren Opa sagten sie: „Er war wirklich ein Mann mit ganz vielen Talenten und bis ins hohe Alter ist wirklich beeindruckend, was er alles so auf die Beine gestellt hat und gemacht hat… Man versucht natürlich auch diesen Geist, dieser Positivität, die man erfahren durfte über diese dann doch kurzen Jahre, fortzuführen. Es ist einfach ein schönes warmes Gefühl muss man sagen.“

Für Christoph Daum sangen die Fotografen „Happy Birthday“ zu seinem 71. Geburtstag. Er sagte über seine Gesundheit: „Die Kombination aus bewusster Ernährung und bewusster Bewegung, die führt schon zu einer wirklich deutlichen Steigerung der Gesundheit eines jedem…“