Samuel Koch mit Goldener Erbse geehrt!

Im Rahmen der 30. Berliner Märchentage wurden im Roten Rathaus von Berlin besonders beispielhafte Grenzüberwinder und Helden des gesellschaftlichen Engagements geehrt. So ehrte Iris Berben die Holocaust-Überlebende Esther Bejarano, die sich gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen einsetzt. Ebenso wurden Josephine Hebling (Jugenddeligierte zur UN-Generalversammlung 2019/2020), US-Richterin Ruth Bader Ginsburg (in Abwesenheit) und Samuel Koch mit einer Goldenen Erbse am Revers ausgezeichnet. Der 32-Jährige, der seit seinem Unfall in der Sendung „Wetten, dass..?“ vor 9 Jahren gelähmt ist, hat sein Leben trotz seines Schicksals gemeistert. Inzwischen ist er als Schauspieler erfolgreich und ist regelmäßig auf der Theaterbühne zu sehen.

Über die Ehrung sagte er uns: „Ich freue mich sehr über diese Goldene Erbse, die mit Märchentum assoziiert wird. Natürlich verbeuge ich mich auch mit dem Zweck, dass der Applaus über mich drüber brandet und auf die Menschen zeigt, die hinter mir stehen. Die mir helfen alles möglich zu machen was ich dann wiederum möglich machen darf.“

Warum er Märchen für so wichtig hält? Samuel: „In der Jugend ist es so wichtig Geschichten zu hören und Märchen. Weil sie ein dreibeiniges Standbein liefern an Vertrauen. Vertrauen auf sich selbst. Vertrauen, dass, wenn man nicht mehr selber kann, man auch Hilfe annehmen darf und auch Hilfe bekommt. Und Vertrauen, dass es wieder gut wird.“

Beruflich hat sich Samuel einiges vorgenommen, aber Privates ist ihm wichtiger. Er sagte: „Natürlich gibt es beruflich, wobei ich beruflich auch immer als Berufung verstehe, mannigfaltige Ideen und Projekte. Ob im Theater, Film und Fernsehen. Ob zusammen mit meiner Frau, mit Freunden oder verschiedenen Regisseuren. Aber im Grunde ist das alles nebensächlich. Weil es Karriere bedeutet. Ich versuche ein guter Bruder zu sein. Ich versuche einen guter Sohn zu sein und versuche ein guter Freund zu sein und ein guter Ehemann.“