Zahm und süß – Ben Becker kuschelt mit Affen!

Das gab es noch nie! Ben Becker hatte zu einer Pressekonferenz in den Tierpark Berlin eingeladen – ins Affenhaus! Am Ende sahen wir den Schauspieler selbst mitten im Affenfreigehege. Zwei Mohrenmakis sprangen munter auf Becker, saßen auf seiner Schulter und seinem Kopf, ließen sich füttern. Ben Becker kuschelte und küsste die Affen. Der Schauspieler sagte uns: „Schön war das! Es war einer der schönsten Photocalls die ich je hatte. Ich fand es auch eine ganz tolle Idee, das hier im Tierpark Berlin zu machen, die Pressekonferenz… Einfach schön, kuschelig wie zu Hause im Bettchen mit einem Kuschelteddy… Die benehmen sich gut, riechen, fühlen sich an wie Liebe, einfach schön. Wie ein kleines Kind ist man da und einfach nur glücklich.“ Auf die Frage, was Ben mit einem Affen gemeinsam hat, sagte er: „Ich bin einer!“

Aber alles der Reihe nach: Im Affenhaus kündigte der 54-Jährige sein eigens inszeniertes neues Bühnenprogramm „Affe“ an, das erstmals im Februar zu sehen sein wird. Zu Grunde liegt dabei Franz Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“ und Friedrich Engels‘ Text „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“. Ben Becker: „Ich habe den Abend Affe benannt weil es geht um Evolution um über woher kommen wir Menschen wohin gehen wir. Da bewege ich mich als Künstler durchaus frei.“

Während der Pressekonferenz redete sich Ben Becker aber auch mächtig in Rage, polterte gegen die Missstände in der Welt, Politiker, die Geissens und den Greta-Hype. Doch wie schlimm steht es nach Meinung von Ben Becker tatsächlich um unsere Welt? Ben: „Greta erzählt es ja zum Glück nicht jeden Tag. Ich glaube es steht schlimmer um diese Welt als uns das jeden Tag erzählt wird oder wir das in der Medienberichterstattung zu sehen bekommen. Ich glaube ich steht schlimmer, leider. Trotzdem finde ich es toll hier sein zu dürfen und wir sollten daran arbeiten, dass es auch unseren Kindern erlaubt sein wird, noch ein bisschen hier zu bleiben, bevor wir auf den Mars fliegen!“