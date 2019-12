„Der kleine Rabe Socke“ – Jan Delay übers Papa-Sein, Socken-Check bei den Promis!

Zur Deutschlandpremiere von „Der kleine Rabe Socke“ posieren die prominenten Synchronsprecher Jan Delay sowie Anna und Nellie Thalbach in der Berliner Kulturbrauerei mit einem übergroßen Raben, dessen Markenzeichen die rot-weiß-geringelte Socke an einem Fuß ist. „Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz“ ist bereits der dritte Film mit dem etwas tollpatschigen Raben und seinen abenteuerlustigen Freunden. Jan Delay entdeckt bei seiner Rolle des Raben Parallelen zum wahren Leben. Jan: „Die große Klappe, gerne mal bereuen, dass man die hat und Einsicht, Fähigkeit zur Einsicht. Das wäre ja schon mal was – und eine Ringelsocke!“

Stolz zeigt uns Jan Delay seine grün-violett geringelten Socken. Anna Thalbach trägt übrigens ein Leoparden-Muster auf den Socken und Tochter Nellie gar keine! Das gibt Ärger! Nellie (24) verrät: „Oh mein Gott, ich habe heute Morgen noch Ärger bekommen von meinen Eltern, weil ich krank bin und keine Socken anhabe!“

Mama Anna Thalbach sagt: „Wenn man als Mama noch Rechte hat auf Ärger machen dann nutzt man jede Gelegenheit. Aber die Dame ist ja schon eigenständig für ihr Sockenproblem verantwortlich. Ich mische mich da nicht ein. Ich gebe höchstens mal meinen Senf dazu.“

Der kleine Rabe Socke ist Liebling vieler Kinder, eben weil es kein perfekter Superheld ist. Jan Delay erklärt: „Dass er so ein bisschen anti halt ist. Dass er neben seinen ganzen guten Eigenschaften sehr viel schlechte Eigenschaften in sich vereint und durch die schlechten Eigenschaften immer in irgendwelche Schwierigkeiten gerät und dann aber irgendwie checkt, dass es passiert ist und das es nicht gut ist… und sich dann an die guten Eigenschaften erinnert und seine guten Eigenschaften entdeckt, die meistens mit Zusammenhalt und Solidarität und Freundschaft zu tun haben und dann mit all seinen Freunden zusammen den Karren wieder aus dem Dreck zieht.“

Jan Delay ist vor 5 Jahren selbst Vater einer Tochter geworden. Sein Leben als Papa hat ihn verändert und er sagt darüber: „Es ist wie ein anderes Leben, es ist alles anders ab da, ab dem Moment ist alles anders. Nicht alles anders, es ist vieles anders. Aber es ist toll!“