„Ein Herz für Kinder“-Gala 2019 – Robbie Williams, Boris Becker und Nico Rosberg in Berlin

Großer Star-Rummel am Samstagabend auf dem roten Teppich in Berlin! Zu „Ein Herz für Kinder“ kamen VIPs wie Robbie Williams, Boris Becker, Sylvie Meis, Wladimir Klitschko, Nico Rosberg, Verona Pooth, Sophia Thomalla, Uschi Glas, Caty Hummels, Anja und Gerit Kling, Ruth Moschner, Jörg Wontorra, Birgit Schrowange, Hans Sigl, die Lochis, Sven Martinek, Bernhard Brink oder Hannes Jaenicke. Über 18 Mio. Euro wurden am Ende bei der Spendengala (live im ZDF) für den guten Zweck gesammelt.