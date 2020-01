Til Schweiger über seine neue Freundin – Hochzeitspläne?

Weltpremiere von Til Schweigers neuem Kinostreifen „Die Hochzeit“. Passend zum Film war die Premiere im Hochzeits-Look und die Gäste in entsprechenden Outfits. Auf dem roten Teppich am Berliner Zoo-Palast erschienen Til Schweiger mit den Töchtern Lilli und Luna, Milan Peschel, Samuel Finzi, Stefanie Stappenbeck, Jeanette Hain und Thomas Heinze. Im Film spielt Til Schweiger einen Bräutigam, bei dessen Hochzeit es ziemlich drunter und drüber geht.

Auf dem Premierenteppich bekam Til viele Küsse: Von seiner Hauptdarstellerin und von seinen Töchtern. Es ging so zur Sache, dass Til Lippenstiftspuren auf der Wange hatte.

Im Interview sprach Til Schweiger über mögliche eigene Hochzeitspläne. Wenn er nochmal heiraten würde, wen? Til: „In der Presse waren ja schon Berichte darüber, dass ich eine neue Freundin habe. Die sähe ungefähr so aus wie sie!“ Eine Traumhochzeit wäre für Schweiger: „Irgendwo in der Toskana. Mit Freunden. Ein schönes Fest mit gutem Essen und gutem Wein.“

Was er an seiner neuen Freundin liebt? Til: „Ihre Art, ihr Wesen. Sie ist wunderbar… Sonst würde ich mich auch nicht verlieben.“

Wie wichtig Treue für ihn ist? Schweiger: „Das muss jeder für sich selber klar machen. Ich bin da der falsche Mann um Ratschläge zu geben. Ich glaube man muss ehrlich miteinander reden. Man muss ich ehrlich sagen was man fühlt und was der andere verbessern könnte und was einen stört an dem anderen. Der andere muss zuhören. Oft ist es ja so, dass die Frauen versuchen dem Mann mitzuteilen, was das Problem ist und der Mann das gar nicht hört. Und dann geht sie irgendwann weg, weil sie merkt, der wird sich eh nicht ändern. Und dann sagt er, sie hat mich einfach so ohne Grund verlassen.“