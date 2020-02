„Cinema For Peace“ – Gerard Butler im Rock, Vanessa Redgrave versteigert ihre Kleidung!

Zur Friedensfilmgala „Cinema For Peace“ in Berlin kamen zahlreiche Stargäste wie Hollywood-Schauspieler Gerard Butler, Vanessa Redgrave und ihr Mann Franco Nero, Sandra Maischberger, Martin Krug, Daniel Donskoy, Lech Walesa, Jeanette Hain oder Gesine Schwan.

Gerard Butler (gebürtiger Schotte) erschien in einem Kilt und wurde während der Gala für sein Engagement für die Hilfsorganisation „Mary’s Meals“ geehrt. Stolz posierte er mit dem Award, all seine anderen Preis seien bei den Feuern in Malibu kürzlich verbrannt erzählte er. Im Interview sprach er ausführlich und persönlich über sei Engagement.

Auch Franco Nero wurde geehrt, ebenso seine Frau und Oscarpreisträgerin Vanessa Redgrave. Die 83-Jährige zog spontan auf der Bühne ihren Mantel aus und ließ ihn für 20.000€ versteigern!