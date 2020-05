Martin Kesici – Macht jetzt deutsche Musik zum Schmusen und Rocken

Rockstar Martin Kesici ist wieder da! Nach Depressionen, Klinikaufenthalt im vergangenen Jahr und einer Schaffenspause kehrt der Berliner zurück ins Leben und zur Musik. Doch die Corona-Krise hat den Rockstar mächtig ausgebremst. Alle Konzerte wurden abgesagt und die Einnahmen gehen gegen Null

Bekannt geworden ist er durch seinen Superhit „Angel Of Berlin“ als Sieger der Sat1 Show „Star Search“. Das war 2003. Nun kündigt er sein neues Musikprojekt an. Mit „Hellinger“ liefert er Deutschrock ab. Die Single „Auf Tour“ erscheint am 15. Mai 2020, das Album im August. Im Interview sprach er mit uns über seine neue Band und verriet, dass er derzeit solo ist und nach einer neuen Freundin Ausschau hält…