Paula Beer geht mit Bundespräsident Steinmeier ins Kino

Nach dreieinhalb Monaten Corona-Zwangspause öffnen die Kinos wieder. Kein geringerer als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gönnte sich am Abend einen Besuch im Delphi Filmpalast in Berlin. Und er war nicht allein: Am Kino warteten schon Schauspielerin Paula Beer und Regisseur Christian Petzold. Ihr Film „Undine“ stand auf dem Programm. Ende Februar wurde Paula Beer in diesem Film als beste Darstellerin mit dem Silbernen Bär bei der Berlinale geehrt. Kurz danach schlossen alle Kinos. Vor dem Kino posierten die VIPs für die Fotografen, die sich mit ihren Masken tummelten. Ob die Abstände wohl stimmten? Sicherheitshalber setzten sich Bundespräsident und Filmschaffende ihre Schutzmasken auf, auch wenn die Frau des Präsidenten sie falsch herum trug.

Im persönlichen Interview sprach Paula Beer mit uns darüber, wie sie die letzten Monate empfunden und verbracht hat und welche Pläne sie im Sommer hat.