Roland Kaiser – Erstes Großkonzert nach Corona!

Pressetermin in der Berliner Waldbühne. Roland Kaiser trat vor Kamerateams und Fotografen und berichtete über die letzten Monate, über seine Gedanken zur Corona-Krise und wie es in Zukunft mit Live-Events weiter gehen könnte. Unter dem Motto „Back to LIVE“ spielte Kaiser am Abend das erste große Live-Konzert mit rund 5.000 Zuschauern. Das Event ist gleichzeitig ein Lebenszeichen der Veranstaltungsbranche. Veranstalter Dieter Semmelmann erklärte, wie sehr die Event-Branche derzeit leidet und ohne Perspektiven auf Planungssicherheit von Veranstaltungen vor dem Aus steht.

Die Konzertreihe „Back to LIVE“, die im Einklang mit der geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzordnung stattfindet, ist aktuell die einzige ihrer Art und Größe in Deutschland. Für die nächsten fünf Wochen wird die schon mehr als ein halbes Jahr dauernde Corona-Zwangspause in der Berliner Waldbühne unterbrochen. Es dürfen jeweils bis zu 5.000 Besucher unter Einhaltung der geltenden Hygienerichtlinien Künstler wie Roland Kaiser, Sido, Helge Schneider, Wincent Weiss, Peter Maffay und die Special Edition des Erfolgsformats „Die Schlagernacht des Jahres“ endlich wieder live erleben.