First Steps Award 2020 – Schauspielstars feiern wieder!

Endlich wieder ein roter Teppich! Für einige war es sogar der erste nach dem Corona-Lockdown. Am Berliner Holzmarkt zeigten sich viele Filmstars und kürten beim First Steps Award Nachwuchstalente der Branche. Prominente wie Edin Hasanovic, Dennenesch Zoudé, Trystan Pütter, Fabian Busch, Minh-Khai Phan-Thi, Sabin Tambrea, Nilam Farooq oder Produzent Nico Hofmann posierten mit und ohne Masken für die Kameras. Hingucker des Abends war Regisseurin Laura Lackmann, die ihre eigene Haarpracht zur Corona-Maske umfunktioniert hatte.

Dennenesch Zoudé sagte uns: „Es ist krass. Es ist für mich der erste rote Teppich seit Corona. Das ist irgendwie ganz toll aber auch ein bisschen schräg. Es ist komisch weil wir um die Situation wissen und ganz viele Kolleginnen und Kollegen sind nicht da.“

Minh-Khai Phan-Thi freut sich wieder unter Kollegen zu sein. Allerdings erklärt sie: „Man erkennt die Kollegen nicht so schnell. Ich habe gerade jemandem gewunken, also man merkt so ein bisschen, man muss erst kurz runterziehen, ah ja, du bist es!“

Sabin Tambrea will beim Interview mit uns lieber die Schutzmaske auflassen. Er sagt: „Ein Problem ist es, ich habe Corona Auflagen, bin zwar getestet, aber wenn wir uns so nahe stehen kriege ich Ärger. Jeder muss aufpassen. Ich drehe gerade Kudamm 63 und da muss man einfach die FFP2-Maske tragen wenn man den Abstand nicht gewährleisten kann. Das ist jetzt ein normaler Umgang und wird wohl auch die nächsten Jahre wahrscheinlich vielleicht zum gewöhnlichen Bild zu gehören.“

Nico Hofmann erklärte im Interview, dass vor allem die Künstler leiden. Hofmann: „Im Bereich der freien Künstler und der selbständigen ist die Branche schon sehr hart getroffen aber wir arbeiten mittlerweile alle wieder. In der UFA sind wir bei fast 80% der Produktionen… Es muss gehen. Es ist wichtig für die Teams. Wir können unmöglich ein halbes Jahr noch einmal Selbständige in den Lockdown schicken ohne Einkommen. Das wird wirtschaftlich nicht gut gehen.“

Trystan Pütter, sprach mit uns sehr persönlich über Beruf und Privatleben. Über seine „First Steps“ in der Schauspielerei sagte er uns: „Erste Schritte in der Schauspielerei habe ich tatsächlich auf der Waldorfschule gehabt, im Achtklassspiel, das fand ich großartig. Danach wusste ich Schullaufbahn schwierig, Bühne ja, sehr gut!“

Die Preisträger der „First Steps Awards 2020“:

Kurz-und Animationsfilm:INTERSTATE 8. Regie: Anne Thieme (Kurzspielfilm, 15‘), Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Mittellanger Spielfilm:LYCHEN 92. Regie: Constanze Klaue (Spielfilm, 30‘), Kunsthochschule für Medien Köln

AbendfüllenderSpielfilm:THE TROUBLE WITH BEING BORN. Regie: Sandra Wollner (Spielfilm, 94′), FilmakademieBaden-Württemberg

Götz-George-Nachwuchspreis:Steven Sowahin: DRECK (Spielfilm, 29‘), Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Dokumentarfilm:NEVERLAND. Regie: Erald Dika (Dokumentarfilm, 80‘), ZeLIG –Schule für Dokumentarfilm,Fernsehen und Neue Medien Bozen

Drehbuch:Driton Sadiku für DRAKULLA –ALBANIENS DRACULA, Filmakademie Baden-Württemberg

Werbefilm:A FISHED UP LIFE. Regie: Hanna Seidel (Werbefilm, 1’04‘‘), Filmakademie Baden-Württemberg

NO FEAR Awardfür Produktions-absolvent·innen:Pia To für TRADING HAPPINESS (Kurzspielfilm, 25‘), Filmuniversität Babelsberg KONRADWOLF

Michael-Ballhaus-Preis für Kameraabsolvent·innen:Philip Henze für TALA’VISION (Spielfilm, 28‘), Filmakademie Baden-Württemberg

FIRST STEPS Publikumspreis:HAUS KUMMERVELDT. Produktion: Lotte Ruf(Webserie, 8×10‘) Fachhochschule Dortmund