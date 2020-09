Green Awards 2020 – Stars über Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Grüner Teppich für einen der wichtigsten Umweltpreise der Welt! Zum Abschluss des 2. Greentech Festivals von Nico Rossberg zeigten sich bei den Green Awards in Berlin Stars wie Stefanie Giesinger mit Freund Marcus Butler, Lucas di Grassi, Model Franziska Knuppe, Ruby O. Fee, Hardy Krüger jr., Julia Dietze, Rockstar Rea Garvey, Smudo oder The BossHoss. Mit den Stars sprachen wir über Umweltschutz, Nachhaltigkeit und was jeder im Alltag für unsere Welt tun kann.

Franziska Knuppe berichtete: „Wir haben uns Anfang diesen Jahres eine Solaranlage aufs Dach bauen lassen mit einem eigenen Speicher im Haus, das heißt wir speichern auch unseren Strom. Demnächst kommt noch ein Elektrofahrzeug hinzu, damit man dann auch das alles weiter nutzen kann. Das sind so Dinge, darüber haben wir uns jahrelang Gedanken gemacht und jetzt haben wir es endlich gemacht!“

Ex-Formel1-Weltmeister Nico Rosberg erklärte: „Wir haben jetzt zu Hause zum Beispiel eine Lieferung bekommen mit Metallstrohhalmen für die Kids, weil die haben auch gerade in der Schule gelernt, dass Plastikstrohhalme eine der schlimmsten Sachen sind und da sterben Schildkröten dann davon. Jetzt freuen Sie sich, dass wir den Schildkröten das Leben retten, indem wir die Metallstrohhalme haben. Viele solcher kleinen Beispiele. Jeder in seinen Möglichkeiten.“

Ruby O. Fee verriet was sie für die Umwelt tut: „Es fängt ja bei ganz kleinen Sachen an wie Mülltrennung und dass man anfängt weniger Plastik zu benutzen und so weiter. Und wenn man beruflich ein Auto fahren muss oder mal fliegen muss, dass man es irgendwie kompensiert mit anderen Sachen. Dass man irgendwohin spendet, Bäume pflanzt oder was auch immer.“

Rea Garvey: „Ich unterstütze die Stämme im Dschungel in Ecuador um ihre Landrechte zurück zu erkämpfen, von der Ölindustrie. Wir haben gerade 500.000 Quadratkilometer zurück geschafft.“

Jan Sosniok: „Ich habe mir einen Anzug geleistet der sehr grün ist. Der wird nämlich aus 20 % recycelten Materialien hergestellt, der wird in Europa hergestellt, der wird bedient von Firmen die sich an die Standards halten, die man heutzutage benötigt und darüber bin ich sehr stolz.“

Rennfahrer Lucas di Grassi: „Im täglichen Leben fahre ich eine Menge Fahrrad, ich versuche immer wenn möglich recycelte Produkte zu benutzen, ich versuche wenig Fleisch zu essen, was sehr wichtig ist. Ich fahre natürlich ein Elektroauto und ich investiere in Unternehmen der Elektromobilität. Damit versuche ich die Welt auf meine Art zu verändern.“

Smudo: „Ich bin hier weil ich Motorsport betreibe, grünen Motorsport. Ich weiß es klingt verrückt, weil es klingt wie zwei Sachen die nicht zusammen gehören wie alkoholfreies Bier…“

Julia Dietze: „Ich achte immer darauf Bio zu kaufen, bin seit 26 Jahren Vegetarierin… Ich versuche halt auch bewusst einzukaufen, da so ein bisschen auf die Nachhaltigkeit zu achten.“

Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice verrieten, dass sie die Corona-Zeit eigentlich nicht so schlimm empfinden: „Herrlich, eigentlich herrlich. Das darf man ja gar nicht so sagen. Aber wir meckern ja sowieso nicht. Wir sind eigentlich immer zufrieden und dankbar für das was wir haben und was wir bekommen und was wir können. Das ist ganz wichtig. Es ist wie es ist. Wir können es nicht ändern. Wir können uns nur selbst verantwortlich verhalten und sind heute auch nur hier zu diesem Event und haben sonst alles abgesagt weil es nicht notwendig ist. Ich wünschte mir, dass viele Leute auch trotzdem eigenverantwortlich handeln und trotzdem versuchen sich weniger zu bewegen, Masken zu tragen, und das immer noch irgendwie ernst zu nehmen. Corona ist immer noch da draußen. Es ist genauso ansteckend wie vor drei Monaten.“