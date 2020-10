Michael Wendler – „Ich bin der Bad Boy des deutschen Schlagers. Damit kann ich auch ganz gut leben.“

Es begann mit seinem plötzlichen Ausstieg aus der DSDS-Jury und der Verbreitung kruder Verschwörungstheorien. Innerhalb weniger Tage hat Michael Wendler sein eigenes Image scheinbar total ramponiert. Werbeverträge wurden gekündigt, Dieter Bohlen macht sich über ihn lustig und RTL teilt mit: „Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich.“ Seine neue Ehefrau Laura hält laut Medien zu ihm. Was ist los mit dem Sänger? Wird Michael Wendler jemals wieder in die Erfolgsspur zurückkehren?

2014 sprach er mit uns über sein Erfolgsgeheimnis und sein Image als „Bad Boy des deutschen Schlagers“. Wendler erklärte, er wollen nicht mehr mit Skandalen auf sich aufmerksam machen, sondern mit seiner Musik: „Ich glaube ich stehe dafür, dass man beweisen kann, sich nicht unterbuttern zu lassen, sondern immer wieder aufzustehen. Und wenn man von Erfolgsgeheimnis sprechen kann zu meiner Person, dann ist es wahrscheinlich das… Meine Person wurde in ganz Deutschland diskutiert, nicht immer gerecht. Aber über mich wurde gesprochen. Das hat einen riesen Vorteil nämlich das diesen kleinen Schlagersänger aus Dinslaken, nämlich Michael Wendler, mittlerweile jeder in Deutschland kennt. Das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding. Man kann darauf aufbauen. Und jetzt muss man wieder auf das zurückgehen was mich ausmacht. Nämlich ich bin ein Lyriker, ich bin ein Komponist und ein Sänger. Und das muss wieder in den Vordergrund rücken.“

Er sagte aber auch: „Wenn man sich dafür entscheidet in diese Branche zu gehen dann ist das nicht immer nur Zuckerschlecken. Man muss auch damit rechnen dass man mal der Bad Boy ist. Ich bin wahrscheinlich so ein bisschen der Bad Boy des deutschen Schlagers. Damit kann ich auch ganz gut leben.“

Hier das Interview mit Michael Wendeler aus 2014: