Walter Plathe wird 70 – Über den schönsten Moment seines Lebens, Gesundheit und Liebe!

Er ist einer der größten Volksschauspieler, stand in fast 100 Filmen vor der Kamera, war 17 Jahre lang „Der Landarzt“ (ZDF) und steht immer noch auf der Bühne. Walter Plathe begeht nun seinen 70. Geburtstag (5.11.2020).

Als Walter Plathe 2017 seine Biografie unter dem Titel „Ich habe nichts ausgelassen“ veröffentlichte, trafen wir ihn zu einem sehr persönlichen Interview.

Über den schönsten Moment in seinem Leben sagte er: „Das war der Moment als ich 1968 an den Briefkasten ging in der Ackerstraße 149, wo ich wohnte. Und da war der Bescheid drin von der Schauspielschule Berlin. Sie sind aufgenommen! Das war mit der schönste Moment in meinem Leben.“

Über seine große TV-Rolle als Landarzt berichtete der Schauspieler: „Der Landarzt war natürlich beim Wechsel in die Bundesrepublik damals noch ein wichtiger Meilenstein. Es hat mich auch 17 Jahre beschäftigt und ich habe das sehr gerne gemacht, ohne Frage. Irgendwie bin ich dadurch ja auch gesamtdeutsch geworden… Das war eine sehr produktive Zeit zumal ich in einem Schauspielensemble agiert durfte, das einmalig war…“

Über seine Gesundheit erklärte Plathe: „Ich tue zu wenig. Natürlich müsste ich vielleicht mehr Laufen oder Schwimmen oder Rennen oder weiß der Teufel was. Aber ich sage mal, mein Training mache ich auf der Bühne. Da habe ich oftmals genug mit mir und meiner Kondition zu tun.“

In seinem Buch verriet Walter Plathe auch, dass er bisexuell ist. Das sorgte damals für viele Schlagzeilen. Plathe nahm es gelassen und erklärte: „Wenn man sagt ich habe nichts ausgelassen gehört natürlich auch das Privatleben mit dazu. Es gab für mich keinen Grund vorher mich auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen ‚hallo schaut mal ich bin bisexuell‘. Alle meine Freunde und alle meine Kollegen wussten es und es war auch nie ein Thema. Also gab es für mich auch keinen Grund das öffentlich zu machen. Aber in meinem Leben hat es natürlich eine Rolle gespielt. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich das auch beschreiben dürfen und das tue ich!“

Der Moment, als sich Plathe erstmals in einen Mann verliebte ist Teil seiner Biografie. Er sagte darüber: „Ich habe mich verliebt! So verrückt wie das klingt. Und es erreichte mich ja schon im fortgeschrittenen Alter und das war nicht leicht. Aber letzten Endes habe ich dann irgendwann verstanden, damit musst du eben leben. Und alle, ob das nun die Damen waren oder die Herren, waren damit nicht immer einverstanden, weil es ging mal rechts mal links. Aber ich konnte mich nicht dagegen wehren und wollte es auch nicht… Solche Möglichkeiten sind ja kein Verdienst sondern eine Gnade und es ist durchaus eine Bereicherung des Menschen. Für mich war es jedenfalls so.“

Seine Lebensbilanz formulierte er so: „Ich habe mich dem Leben gestellt, mit allem was dazu gehört. Mit den schönen und mit den widrigen Seiten. Mit den schönen Zeiten und mit den schlechten Zeiten. Und das habe ich zum größten Teil genossen. Ich hatte großes Glück in meinem Beruf sehr glücklich zu werden. Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Wer kann das schon von sich sagen?!“