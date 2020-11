Schluss mit Schnippeln – Maren Gilzer macht gesunden Saft!

Pünktlich zum Herbst/Winter meldet sich Schauspielerin Maren Gilzer mit einer neuen und gesunden Geschäftsidee. Die ehemalige Buchstabenfee aus dem Sat1 „Glücksrad“ ist nämlich jetzt als Startup-Unternehmerin unterwegs.

Marens sogenannter Multishot (gibt’s in Apotheken) ist eine tägliche Dosis aller wichtigen Elemente. Ein konzentrierter „Saft to Go“ aus Bio-Obst, Bio-Gemüse und Bio-Gewürzen. Er kombiniert wirkungsvoll die positiven Eigenschaften von Ingwer, Aronia, Sanddorn, Acerola, Kurkuma, Topinambur, Cayenne Pfeffer, Schwarzer Pfeffer, Zitrone und Apfel. Er ist vegan, glutenfrei, alkoholfrei, laktosefrei und gelatinefrei. „Ohne lästiges Schnippeln in der Küche. Praktisch in Beruf und Alltag“ verspricht der Hersteller.

Maren Gilzer hat den Multishot gemeinsam Ernährungswissenschaftlern und Ayurveda-Experten entwickelt. Er soll das Immunsystem des Menschen gegen Viren und Bakterien stärken, Stoffwechsel ankurbeln und für einen konstanten Blutzuckerspiegel sorgen.

Foto(s): © multishot/Alexander Stingl