Plötzlicher Tod – Entertainer Karl Dall starb inmitten von Dreharbeiten

Trauer um Komiker Karl Dall! Während der Dreharbeiten für die ARD Serie „Rote Rosen“ erlitt Karl Dall einen Schlaganfall. Seine Familie teilte nun – nur 12 Tage später – die traurige Nachricht mit. Der Entertainer ist im Alter von 79 Jahren von uns gegangen. Geboren wurde Karl Dall 1941 in Emden. Der Ostfriese sorgte bereits in den 60er Jahren als Schauspieler für Aufsehen in Filmklassikern wie „Winnetou“ oder schrägen Streifen wie „Quartett im Bett“ oder „Gib Gas – Ich will Spaß“. Als Komiker und Entertainer hatte er in den 80er und 90er Jahren bei „Verstehen Sie Spaß“ und „Dall-Ass“ seine Glanzzeit. Er sorgte für unvergesslich markante Fernsehmomente. Karl Dall hinterlässt Ehefrau Barbara, sowie seine Tochter und eine Enkelin.