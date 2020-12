Julianne Moore – Kaum zu glauben wie alt sie ist…

Sie ist nicht nur eine tolle Schauspielerin, sondern sieht auch verdammt gut aus. Rote Haare und Sommersprossen gehören zu ihren Markenzeichen. Julianne Moore, geehrt mit Oscar, Emmy und Golden Globes, begeht heute ihren 60. Geburtstag. Sie wurde am 3. Dezember 1960 mit dem Namen Julie Anne Smith auf der Militärbasis Fort Bragg in North Carolina (USA) geboren. In den 70er Jahren lebte sie auch einmal in Frankfurt am Main. Julianne Moore legte eine grandiose Filmkarriere hin. Spielte in Dramen, Thrillern und Komödien. 2015 trafen wir Julianne bei der Deutschlandpremiere von „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2″.

Im Interview sprach sie über ihren Traumberuf, die Schauspielerei: „Ich liebe es Schauspielerin zu sein, weil ich Geschichten und Erzählungen liebe. Es fühlt sich an als wärst du mitten in ein Buch hineingelaufen. Und du bist mitten in Geschehen…“

Über den schönsten Moment ihrer Karriere erklärte sie: „Es ist alles zusammen. Allein das Hiersein mit diesen wundervollen Menschen zusammen und dieses schönen Geschichten macht es so besonders.“

Über ihr Schönheitsgeheimnis sagte sie: „Danke, sie sind sehr freundlich. Ich habe viele Menschen die mir helfen bei den Haaren, Makeup und beim Outfit.“

Wir sagen: Happy Birthday!