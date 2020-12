Gotthilf Fischer – Das war das Lebens-Geheimnis des berühmtesten Chorleiters Deutschlands!

Trauer um Deutschlands berühmtesten Chorleiter! Gotthilf Fischer ist am 11. Dezember 2020 laut Medienberichten im Alter von 92 Jahren verstorben. 1928 wurde Fischer in Plochingen (Kreis Esslingen/Baden-Württemberg) geboren. Die Trauer um den Gründer der Fischerchöre ist groß. Viele Jahrzehnte begeisterte Gotthilf Fischer Menschen für die Musik. Er brachte Nationen zusammen und bannte mit der Fernsehsendung „Straße der Lieder“ ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen.

Seine große Herzlichkeit und Lebensfreude bekamen auch wir zu spüren. 2010 trafen wir Gotthilf Fischer beim Semperopernball. Auf die Frage, ob er schon einmal über den Ruhestand nachgedacht hat, erklärte Fischer: „Nein, nein! Ich habe keine Zeit. Ich muss ja später im Himmel dirigieren und da muss ich jetzt durchhalten. Mein Wunsch wäre, dirigierend vom Podest fallen und das war’s.“

Auf einem anderen Roten Teppich erzählte uns Gotthilf Fischer einmal, woher er seine gute Laune nimmt. Es ist eine Art Lebens-Geheimnis. Fischer erklärte: „Wir Leben ganz kurze Zeit. Das wollen wir uns nicht vermiesen, sondern was Schönes draus machen.“

Über sein Rezept für ein erfülltes Leben sagte er: „Termine jeden Tag: Inland, Ausland, China, Ägypten und alles was so kommt und wenn das noch 20 Jahre so geht, kann man zufrieden sein.“