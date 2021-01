Das Ende von „Siegfried und Roy“ – Siegfried Fischbacher ist tot

Trauer um Magier Siegfried Fischbacher! Der 81-jährige erlag in Las Vegas einer schweren Krankheit. Erst im Mai 2020 war sein Partner Roy Horn verstorben. Er hatte Corona und war schwer gezeichnet von einer Tiger-Attacke. Damit endet die Geschichte des berühmtesten Magier Duos der Welt.

Siegfried und Roy lernten sich einst auf einem Kreuzfahrtschiff kennen und traten dort gemeinsam auf. Seit den 90er Jahren begeisterten sie mit ihren berühmten Shows in Las Vegas über 10 Millionen Zuschauer. Trotz ihres Welterfolgs waren sie immer wieder gern in Deutschland. Siegfried, der gebürtig aus Rosenheim stammte, erklärte uns einmal: „Heimweh haben wir in dem Sinn eigentlich nicht. Nur ab und zu dann habe ich das Gefühl mal wieder in die Heimat zu gehen und dann ist das wie eine bayrische Brotzeit für meine Seele. Eine deftige, aber sie ist gut!“

Siegfried und Roy, bleiben unvergessen und werden den Himmel verzaubern.