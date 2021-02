NO ANGELS – Wie läuft ihr Comeback 2021?

Im Jahr 2000 entstanden sie bei der ersten Staffel der TV-Castingshow „Popstars“: Die NO ANGELS. Vor 20 Jahren wurde der Song „Daylight In Your Eyes“ zum Megahit. Nun sind die NO ANGELS zurück und präsentieren ihren Fans eine brandneue Fassung des Titels. Mit ihrer damaligen Debütsingle wurden sie zu den Ikonen des beginnenden 21. Jahrhunderts. Die NO ANGELS avancierten zur erfolgreichsten Girlband der Chartgeschichte: Alle ihre drei Studioalben gingen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von 0 auf 1 der Bestenlisten, mit 164 Wochen sind die NO ANGELS die am Häufigsten in den Offiziellen Deutschen Album-Charts platzierte Girlband aller Zeiten. Mehr noch: Auch mit vier Nummer 1 Single-Hits und 188 Wochen Chartplatzierung, kommt bis heute keine andere deutsche Frauenband an diesen Rekord heran.

Anläßlich ihres 20-jährigen Jubiläums haben sich die Künstlerinnen dazu entschlossen, ihren Megahit neu einzusingen und einzuspielen – „Daylight in Your Eyes“ im Sound von 2021 (Produzent: Christian Geller). Das Besonde-e – neben der zeitgemäßen aktuellen Produktion und dem hitverdächtigen Soundteppich dieses außergewöhnlichen Liedes – sind es vor allem die Stimmen von Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Jessica Wahls und Nadja Benaissa: Stark, modulationsfähig und auch nach 20 Jahren absolut unverwechselbar in ihrem Klang. Wenn Lucy mit ihrem besonderen, weichen Timbre die ersten Lyrics singt, ehe Nadja und Jessica für die Neuaufnahme von „Daylight In Your Eyes (Celebration Version)“ ihre Bandkollegin stimmlich förmlich einbetten und sie alsdann von Sandy mit dem unverwechselbaren, glasklaren Kolorit begleitet werden. Ein Song, der die schönsten Seiten der Vergangenheit wiederauferstehen läßt – und gleichzeitig so neu und tanzbar wirkt, als wäre er erst gestern aus der Feder der Komponisten geflossen. Eine fehlt allerdings bei dem Comeback der Engel: Vanessa Petruo. Sie war bereits beim ersten Comeback der Band 2007 nicht mehr mit dabei und hat sich inzwischen weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

