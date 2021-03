Timur Bartels – Über seinen Waschbrettbauch und seine neue Freundin!

Zum ersten Roten Teppich des Jahres hatte Madame Tussauds vor den Berliner Zoo Palast eingeladen. Schauspieler Timur Bartels („Club der roten Bänder“)posierte neben Stars wie Moritz Bleibtreu, Julia Roberts, Nicole Kidman und Mark Forster – diese waren natürlich aus Wachs. Seit dem Lockdown ist auch das Wachsfigurenmuseum geschlossen. Für Timur Bartels ist es der erste Presseauftritt in diesem Jahr. Im Anzug posierte er gut gelaunt für die Fotografen.

Im Interview plauderte Timur über seine Zeit im Lockdown, Corona-Pfunde und die Liebe. Wie er die letzten Wochen verlebt hat beschreibt er so: „Ich mache ganz viel Sport in der Zeit, ich mache auch noch Musik… So hat das für mich total gut funktioniert. Ich wohne Gott sei Dank nicht in einer ganz engen Wohnung und da wo ich wohne ist es ein bisschen grüner, habe einen Garten, das ist dann dadurch extremer Luxus in der Situation gewesen.“

Timur konnte allerdings auch noch Ende letzten Jahres vor der Kamera stehen: „Also ich habe das Glück, dass ich bei meiner Arbeit viel mit Corona Tests gearbeitet habe. Ein paar Sachen wurden schon auch noch gedreht. Da gab es ein paar mutige Filmproduzentinnen und Produzenten, aber das ist einfach auch ein sehr hohes Risiko.“

Durch Sport hat Timur einen mega-durchtrainierten Körper bekommen. Sixpack inklusive. Zwar hat er seinen Waschbrettbauch bereits auf Instagram gezeigt, aber vor dem Zoo Palast können wir diesen nur erahnen. Timur: „Na ja jetzt ist es ein bisschen schwierig hier mit dem Hemd und so weiter vor dem Zoo Palast, wer weiß wie die Leute das finden. Aber das sieht man bestimmt mal in dem ein oder anderen Film auch!“

Außerdem hatte sich Timur Bartels kürzlich von seiner Freundin getrennt und eine neue Liebe gefunden. Wie geht sowas im Lockdown? Natürlich übers Internet. Timur: „Man durfte zu gewissen Zeiten ein bisschen rausgehen und dann hat man sich halt draußen getroffen, draußen kennengelernt. Hat auch viele Vorteile. Und man macht viele Sachen die man sonst vielleicht nicht machen würde. Man muss sich ganz anders kennenlernen als sich Leute vielleicht sonst so in Clubs oder Diskotheken kennenlernen. Für mich war das nicht so problematisch.“

Über seine neue Freundin verrät er: „Die bleibt unterm Radar. Ein ganz, ganz bezauberndes Mädchen.“