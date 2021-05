Senta Berger – Über ihre Karriere und das Geheimnis der Gurkenmaske!

Kaum zu glauben! Eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen begeht einen runden Geburtstag. Senta Berger wurde 1941 in Wien geboren und wird nun 80 (13.5.2021). Bereits als Teenagerin entdeckte sie in der Schauspielerei ihre Leidenschaft, nahm Schauspielunterricht. In den 50er Jahren ihre ersten Filme. Sie schaffte es bis nach Hollywood, begeisterte aber auch immer wieder am Theater. Zuletzt trafen wir Senta Berger 2017 in Berlin als Sie uns in einem sehr persönlichen Interview über Ihren Beruf, die Branche und über ihr Fitness-Geheimnis berichtete.

Senta Berger verriet uns über die Schauspielerei: „Also das Wort Traumberuf mag ich gar nicht. Man könnte sagen ein Wunschberuf. Das finde ich richtig. Es ist zumeist ein Beruf, den man sich selbst gewählt hat und das ist schon das Besondere daran und in unserer Zeit besonders selten, denn die allermeisten werden irgendwie in die Berufe reingedrängt wo sie dann auch Fuß fassen. Aber wenn du mit 10 Jahren sagst ich möchte gerne zum Theater gehen, ich möchte gerne Schauspielerin werden und du wirst es dann auch, und du kannst sogar davon leben, was nicht immer der Fall ist, dann ist es ein großes Geschenk. Was hat mich besonders an diesem Beruf gereizt? Als Zuschauer habe ich Emotionen empfunden, Spannung empfunden, habe mitgefiebert, als Kind schon. Und ich sagte das ist toll, wenn man mit anderen Menschen auf diese Weise so kommunizieren kann, es geht um Sprache, es geht um Texte, wie man das übermittelt. Also ich finde das ist ein wunderbarer Beruf, den ich wahrscheinlich ganz schlecht erklärt habe!“

Bezeichnungen wie Diva oder Grand Dame – damit kann sie nichts anfangen. Senta Berger: „Also Grande Dame habe ich noch nie verstanden. Das hört sich für mich an wie Queen Mum oder es kommt aus einer Operette, es muss aus einer Operette kommen. Die Grand Dame von Luxemburg oder sowas ähnliches. Das ist total inhaltslos und hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich wehre mich auch so ein bisschen gegen so oberflächliche Bezeichnungen. Es soll einfach heißen sie ist schon alt.“

Senta Berger ist einen Frau mit Wow-Effekt. Ihr Aussehen und ihre Ausstrahlung werden bewundert. Was tut Senta Berger also für Fitness und Aussehen? Die Antwort verblüfft. „Also wirklich gar nichts! Und ich schäme mich auch ein bisschen darüber. Früher, wenn ich gefragt worden bin, was machen Sie denn? Dann habe ich mir irgendwas ausgedacht, was ich in der Brigitte gelesen habe oder in einer anderen Frauenzeitschrift, eine Gurkenmaske! Dann habe ich gesagt ich lege mir Gurken auf. Weil ich wirklich nicht wusste, was soll ich sagen. Ich trinke Rotwein, ich mache keinen Sport, ich höre Musik, ich habe aufgehört zu rauchen, ich passe ein bisschen auf meine Zähne auf und auf meine Haare und das ist es!“

