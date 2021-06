Stars und Sternchen am deutschen Prominentenhimmel

Wenn Sie heute im TV-Programm nachsehen, dann werden Sie sehr viele Reality-Shows entdecken können. Sehr oft ist der Unterschied zwischen Stars und Sternchen nicht klar zu erkennen. Ab welchem Zeitpunkt ist man eigentlich ein Star und welche Kriterien hat man als Star zu erfüllen? Vermutlich wurde noch niemals empirisch erhoben, unter welchen Kriterien ein Star einzuordnen ist. Ist es die Reichweite in den traditionellen Medien, die einem zu einem Star qualifiziert oder lassen sich diese Einordnungen überhaupt nicht quantifizieren? Diese Einordnung ist auch aufgrund der veränderten Medienlandschaft nicht punktgenau treffen. Heute dominieren neben den traditionellen Medienkanälen viele andere alternative Optionen für Menschen, um ihre Botschaft nach außen tragen zu können.

Von My Space zu Facebook und Instagram

Allen voran sind die sozialen Medien in diesem Kontext zu treffen. Neben dem ersten großen sozialen Medium Facebook haben sich neue, qualitativ hochwertige, Medien etablieren können. Wir wollen an dieser Stelle nur die wichtigsten dieser sozialen Kanäle wiedergeben. Instagram und Tik Tok reihen sich in die neusten Kanäle in einer bunten Medienlandschaft ein. Man darf in diesem Zusammenhang auch ein wenig in der historischen Kiste wühlen. Einige Jahre bevor Facebook berühmt wurde, dominierte das soziale Netzwerk My Space die Medienlandschaft im Internet. Das Netzwerk ist zwar heute nur mehr bedingt als ein führendes Medium einzuordnen, dennoch hat es gerade im Bezug zu Stars und Sternchen einen Meilenstein erreichen können.

Fotos bestimmen heute die soziale Medienlandschaft

Es ist bestimmt von einer bunten Angebotspalette, die gerade Stars und Sternchen aus der Künstlerszene anlocken kann. Wenn Sie alt genug sind, um sich an die Anfänge der sozialen Medien zu erinnern, dann werden Sie vermutlich viele Fotosammlungen damit in Verbindung bringen können, die auf My Space öffentlich geteilt werden können. Das Fotoalbum wurde auf diese Weise zum ersten Mal digital aufbereitet geteilt. Damit zusammenhängend können auch sehr unterschiedliche Bereiche miteinander verbunden werden. Es ist der Steigbügel für ein weiteres soziales Medium geworden. Instagram baut heute auf stark auf das Teilen von Fotos auf. In Wahrheit ist das Foto das zentrale Element in diesem Kontext. Fotos können öffentlich geteilt werden. Ein wichtiges Element von Instagram ist die Kommentarfunktion.