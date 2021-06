Kylie Minogue macht Rosé – So schmeckt ihr Wein!

„Kylie Minogue Rosé“ heißt ihr neuer Hit und es geht dabei einmal nicht um die Musik. Die Sängerin bringt ihren ersten eigenen Wein auf den Markt. Und der ist nicht etwa ein Australier, sondern ein fruchtiger Franzose. Der Wein stammt aus Argeliers, ein kleiner Ort ganz im Süden Frankreichs, direkt am Canal du Midi und unweit von Narbonne. Die Vegetation hier im Languedoc ist von Kiefern, Thymian- und Rosmarinsträuchern geprägt. Mistral, Scirocco und die südfranzösische Sonne sorgen für das notwendige Klima in der mediterranen Region. Die reichhaltigen Böden aus Schieferfelsen, Ton und Kalk in der Gegend rund um Narbonne sorgen für Finesse und Eleganz im Geschmack.Der Wein wurde von Kylie persönlich verkostet und gemeinsam mit Weinmacher Sébastien Tomasoni kreiert.



Doch wie schmeckt der Wein von Kylie Minogue?

Der Languedoc-Rosé (12,5% Alkohol), der zu 80 Prozent aus Carignan- und zu 20 Prozent aus Cabernet Sauvignon-Trauben besteht, überrascht mit feinen Aromen von Erdbeeren, Kirschen und roten Johannisbeeren und passt gut zu Fisch und Meeresfrüchten, Salaten oder Tapas. Kylies Wein kostet ca. 10€ pro Flasche und ist bei Weinfreunde.de erhältlich.