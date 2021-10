Tapetenwechsel bei Harald Glööckler – Designer zeigt neues Gesicht!

Blitzlichtgewitter für Harald Glööckler im Berliner Hotel Adlon! Der Modezar erschien in einem völlig neuen Look: Das Haarteil hat er abgelegt, den Kopf zeigt er frisch rasiert mit schwarzen Stoppeln. Die Lippen sind prall, das Kinn schmal, die Wimpern lang. Um ihn herum stolzieren Models – in Tapeten gehüllt! Denn der Modezar hat eine neue Tapetenkollektion entworfen. Palmen, Urwald und wilde Tiere sollen in Zukunft die Wände zieren. Das passt auch ganz gut. Denn demnächst nimmt der „Pompöös“-Macher an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teil.

Auf seine neuen Produkte ist er stolz und liebt die Vielfalt. Der Designer erklärt: „Also man sieht wunderbare Paradiesvögel, man sieht schöne Blüten, man sieht Palmen, Flamingos, Zebras. Also es ist alles da was das Herz begehrt.“

Zu seiner neuen Stoppelfrisur erklärt Harald, dass er froh sei, nun ohne Toupet unterwegs zu sein. Im Interview verrät er: „Jetzt habe ich mir gedacht, nachdem ich so lange so viele Haare hatte, machen wir es mal jetzt ohne Haare. So im ‚Grace Jones‘-Look. Ich bin sehr happy und ich finde es sehr toll. Ich bekomme durchweg tolle Resonanzen. Die Männer sagen wow, cooler Look, viel geiler, vier cooler. Ich bin ja bekannt dafür mich immer wieder neu zu erfinden… Das war ja auch so ein Biotop, so ein Urwald, den ich da drauf hatte und jetzt habe ich es ganz einfach. Ich brauche auch keinen Friseur mehr. Ich rasiere mir morgens den Kopf und den Bart.“

Aber nicht nur die neuen Haare sind ein Hingucker. Auch sein Gesicht. Zu seinen neuesten Beauty-Eingriffen sagt er: „Ich habe weniger machen lassen zu dem Zeitpunkt des Lockdowns, weil es nicht ging. Aber hinterher dann wieder kräftig aufgeholt. Erst gestern hier in Berlin habe ich zum großen Schlag nochmal ausgeholt und die ganze Kinnpartie machen lassen und auch ein bisschen Lippen nochmal. Damit alles am richtigen Platz ist. Was alles so sein musste.“

Harald selbst ist rank und schlank und hat den Lookdown auch für Sport genutzt. Glööckler: „Ich habe Sport gemacht, sehr viel Sport, sonst würde ich anders aussehen. Aber zu Hause daneben via Skype mit dem Trainer.“

Fitness wird auch für die nächste Zeit wichtig für den Modezar bleiben. Bis zum „RTL-Dschungelcamp 2022“ sind es noch ein paar Wochen hin. Neben Glööckler sollen auch Lucas Cordalis und Filip Pavlović einziehen. Wir sind jetzt schon sehr gespannt.