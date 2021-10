Musiklegenden zurück auf der Bühne – Genesis kündigen Europa-Tour an!

Eine großartige Nachricht für alle Fans von Genesis! Die Band um Phil Collins, die zu den meistverkauften Künstlern aller Zeiten gehören und eine der international bekanntesten britischen Bands sind, werden im März 2022 ihre gefeierte und umjubelte „Last Domino?“ Tour durch Europa fortsetzen.

Die „The Last Domino?“ Tour startete am 20. September 2021 in Birmingham und war der erste gemeinsame Live-Auftritt von Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford seit der weltweit ausverkauften Turn It On Again: The Tour im Jahr 2007. Auf der Bühne werden sie von Nic Collins am Schlagzeug und dem langjährigen Gitarristen und Bassisten der Band, Daryl Stuermer, unterstützt. Im November und Dezember dieses Jahres touren sie durch Nordamerika.

Genesis haben schätzungsweise 100 Millionen Alben verkauft und spielen seit Jahrzehnten in ausverkauften Stadien und Arenen auf der ganzen Welt. Die musikalische Entwicklung von Genesis ist einzigartig, ihr Sound hat sich im Laufe ihrer Karriere immer weiterentwickelt. Nach mehreren Besetzungswechseln in den Anfangsjahren nahm die klassische Besetzung mit Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford 1976 Gestalt an.

And Then There Were Three“ (1978) war das erste Album, das die Band zu dritt veröffentlichte und aus dem die Single Follow You Follow Me“ hervorging, die ihre erste Top-Ten- und US-Top-30-Single war und den Beginn eines großen kommerziellen Welterfolgs darstellte. Es folgten die Alben „Duke“ (1980), „Abacab“ (1981), „Genesis“ (1983), „Invisible Touch“ (1986) und „We Can’t Dance“ (1991) sowie fast ununterbrochene weltweite Stadiontouren, die die Band zu einer der erfolgreichsten aller Zeiten machten. Tony, Phil und Mike kamen 2007 nach fast 10 Jahren wieder als Band zusammen, um die Turn It On Again Tour zu spielen, die zu einer der umsatzstärksten Tourneen des Jahres wurde und in ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt stattfand.

