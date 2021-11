Giovanni Zarrella – Grandiose Liebeserklärung von Ehefrau Jana Ina!

Bei Jana Ina und Giovanni Zarrella gehört das gemeinsame Backen zu einem glücklichen Familienleben mit dazu. Gerade zur Weihnachtszeit. Beim Plätzlichbacken in der Küche ist aber auch Zeit für Romantik. Jana Ina macht ihrem Ehemann eine großartige Liebeserklärung. Sie gesteht: „Giovanni ist tatsächlich einer der besten Menschen, die ich auf Erden kenne. Giovanni hat ein Riesenherz und ist wirklich ein Mensch, der sich zuerst um die anderen kümmert, als um sich selbst. Er möchte einfach, dass es allen gut geht und dann erst kümmert er sich um sich. Also, da habe ich wirklich schon einen Sechser im Lotto gemacht.“

Allerdings sind Giovannis Backfertigkeiten nicht so ausgeprägt wie bei seiner Gattin und so gibt ihm Jana Ina in diesem Jahr ein wenig Nachhilfe… All das seht Ihr im Video!