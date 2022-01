Trauer um Rockstar „Meat Loaf“

Einer seiner größten Hits war „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)“. Er war der König der Rockballaden und ein erfolgreicher Schauspieler zugleich. In „Fight Club“ spielte er an der Seite von Brad Pitt… Nun ist Meat Loaf (bürgerlich Marvin Lee Aday) im Alter von 74 Jahren verstorben.

Mit uns sprach Meat Loaf Ende der 90er Jahre in einem sehr persönlichen Interview über seine Schaffenskraft, seine Energie und sein Leben als Schauspieler und Sänger.

Über seine Schaffenskraft sagte er uns: „Für mich ist es sowie für jeden Künstler. Vergleichbar mit einem Maler. Ich habe eine Farbpalette und dann kreiere ich das Kunstwerk. Wenn es mir gut gefällt dann hänge ich das Bild an die Wand damit es auch andere Menschen genießen können. Entweder die Menschen mögen es oder sie mögen es nicht.“

Als Energiebündel war Meat Loaf berühmt. Woher er seine Kraft schöpft formulierte er so: „Ich liebe es zu arbeiten Es gibt Dinge die ich einfach tun muss. Ich bin ein kreativer Mensch ich muss es einfach tun. Ich kann nichts Anderes machen. So bin ich. das ist Teil meines Lebens.“

Auf die Frage, ob er lieber Schauspieler oder Rockstar ist sagte Meat Loaf: „Ich bin ein Sänger und ich bin ein Schauspieler. Natürlich kann man nicht beides gleichzeitig machen aber es sind beides Ausdrucksformen meiner Kreativität. Je mehr man macht desto mehr kann man erfahren.“