Luna Schweiger trifft Leonardo da Vinci

Unter den Namen „Genius“ feierte in Berlin-Friedrichshain eine bewegende Kunstausstellung Premiere. Mit dabei: Til Schweigers schöne Tochter Schauspielerin Luna Schweiger. Die 25-Jährige tauchte ein in die Welt von Leonardo da Vinci. Die interaktive Show nimmt den Zuschauer mit auf eine Sinnesreise und lässt ihn die heutige Welt mit den Augen Leonardo da Vincis erleben. Lichter, Formen, Kunstwerke, die mit den Gästen interagieren. Auch erlebt man in die Charaktere des berühmten Malers, Erfinders, Wissenschaftlers und Astronomen.

Luna Schweiger erklärt: „Es war mega schön, mega interessant. Sowas habe ich noch nie erlebt und gesehen. Deswegen einfach nur wow… Es ist sehr interaktiv und das zu beschreiben ist sehr schwierig. Das muss man selber erlebt haben. Also unbedingt nach Berlin kommen. Es ist auf jeden Fall Wahnsinn. Es hat sehr viel wunderschöne Farben, sehr viel Musik. Es verändert sich andauernd, es kommt immer wieder etwas Neues. Man hat hier auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis.“

Was sie an Leonardo da Vinci so besonders findet? Luna: „Der war natürlich in der Schule der Künstler. Was ich immer so interessant fand war, dass er in seinen Jahren schon vegetarisch gegessen hat… und dass er so künstlerisch war, auf so unterschiedlichen Feldern. Das ist einfach nur unfassbar.“

Wie sie ins neue Jahr gestartet ist, was sie zur Corona-Lage sagt und welche Pläne sie 2022 so hat, formuliert Luna so: „Ich bin sehr schön ins neue Jahr gestartet in einer sehr kleinen Runde auf Mallorca. Wir hatten ein wunderschönes Essen und dann ein kleines Feuerwerk und sehr viel Spaß. Hoffentlich klingt das mit Corona mal aus. Ich glaube keiner hat mehr so richtig Lust auf die ganze Geschichte. Für das neue Jahr nehme ich mir vor noch fitter zu werden und gesund zu bleiben und mehr Zeit zu verbringen mit meiner Familie und mit meinen Freunden.“