Pietro Lombardi – März-Tour gerettet!

Nach vielen Absagen rund um die Corona-Pandemie gibt es gute Neuigkeiten für alle Fans von Pietro Lombardi. Der Sänger (bekannt geworden bei DSDS) kann seine Arena Tour im März 2022 nahezu wie angekündigt fortsetzen. Lediglich die Daten in Hamburg und Bremen werden nochmals um wenige Wochen verschoben.

Wir alle erinnern uns… Nach einem sensationellen Tourauftakt in Dortmund und gefeierten Shows in Zürich und Luxemburg musste Pietro Lombardi im Dezember 2021 pandemiebedingt seine Tournee pausieren. Aber bereits ab dem 5. März greift der Popstar zusammen mit seiner Band und einer 40-köpfigen Produktionscrew wieder in das Tourgeschehen ein.

Pietro Lombardi freut sich auf die Bühne und erklärt: „Ich bin so happy, meine Tour im März fortsetzen zu können. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir den Tourstart am 05. März in meiner Heimatstadt Karlsruhe feiern werden! Ich bin sehr stolz auf meine Produktion – das ist die größte Bühnenshow, die ich jemals auf die Beine gestellt habe – und brenne darauf, meinen Fans endlich die Konzerte zu geben, auf die sie seit Anfang 2020 warten. Ich bin ready! Wir werden zusammen feiern bis die Wände wackeln!“

Hier die Daten: PIETRO LOMBARDI & Band – Live 2022

Support: Orry Jackson

05.03.22 – Karlsruhe / Schwarzwaldhalle

09.03.22 – Frankfurt a. M. / Jahrhunderthalle

11.03.22 – Berlin / Ufo im Velodrom

12.03.22 – Leipzig / Haus Auensee

14.03.22 – München / Zenith

15.03.22 – Freiburg / Sick Arena

18.03.22 – Kempten / BigBox

19.03.22 – A – Wien / Gasometer (ausverkauft)

21.03.22 – Fürth / Stadthalle

22.03.22 – Oberhausen / Turbinenhalle (ausverkauft)

Neu! 23.03.22 – Hamburg / Sporthalle (ehem. 02.03.)

25.03.22 – Köln / Lanxess Arena

26.03.22 – Hannover / Swiss Life Hall

Neu! 27.03.22 – Bremen / Pier2 (ehem. 01.03.)