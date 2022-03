„Rocky Horror Show“ in Berlin – Das sagen die VIPs!

Musical-Premiere im Berliner Admiralspalast! Die „Rocky Horror Show“ gastiert wieder in Berlin. So euphorisch von seinem Publikum gefeiert und miterlebt wie die Rocky Horror Show wird kein anderes Musical der Theatergeschichte. Regisseur Sam Buntrocks schuf – unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien – eine international hochgelobte Inszenierung, die den „Time Warp“ zurück zu den Ursprüngen der Rocky Horror Show wagt: zu B-Movies, Burlesque und Glamrock. Über eine Million Fans ließen sich bereits davon begeistern; über 250 000 davon machten allein die letzte Tournee zum ausverkauften Hit und bewiesen so, dass sich diese Inszenierung einen festen Platz in den Herzen der Rocky-Fans erobert hat.

Auf dem Premieren-Teppich zeigten sich Stars wie Andrea Sawatzki, Ralph Morgenstern (er spielt als Erzähler eine wichtige Rolle), Jannik Schümann, Susan Sideropoulos oder Maren Gilzer. Reaktionen gibt es im Video zu sehen.