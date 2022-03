50 Cent – Alles über sein exklusives Deutschlandkonzert 2022!

Curtis James Jackson III, weltbekannt als 50 Cent, kommt enlich wieder mit einem Gig nach Deutschland. Unter dem Motto „50 in da club“ und nach 12-jähriger Pause kommt die US-Rap-Legende für ein exklusives Deutschlandkonzert. Das steigt am 25. Juni 2022 in die Berliner Mercedes-Benz-Arena. Tickets für die Show des New Yorker Superstars gibt es ab sofort exklusiv bei Reservix sowie ab Samstag, den 19. März an allen anderen Vorverkaufsstellen.

Egal, ob „Candy Shop“, “P.I.M.P.” oder “21 Questions“ – Die Musik von Curtis Jackson, wie 50 Cent bürgerlich heißt, ist weltweit bekannt. Der Über-Hit „In Da Club“ machte ihn 2003 zum Weltstar, das rekordverdächtige Debütalbum „Get Rich Or Die Tryin‘“ verkaufte sich über 12 Mio. Mal. Es folgten sechs weitere Alben, zahlreiche Live-Konzerte und Festivalauftritte sowie renommierte Auszeichnungen, darunter ein Grammy 2010. Als CEO von G-Unit Records nahm er in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Multi-Platin-Künstler unter Vertrag. Erst kürzlich begeisterte Jackson mit einem Überraschungsauftritt in der Halbzeitshow des Super Bowl 2022 neben weiteren Rap-Legenden, wie Eminem und Dr. Dre ein Millionenpublikum.

Mittlerweile ist der preisgekrönte Rapper auch als Schauspieler in über 40 Filmen und Fernsehserien sowie als Filmproduzent diverser TV-Shows erfolgreich. Mit der 2005 gegründeten G-Unit Film & Television, Inc., produziert er u.a. die von der Kritik gefeierte Serie „Power“ für den Kanal STARZ, in der er auch die Hauptrolle spielt. Seine erfolgreiche Filmkarriere umfasst zudem Rollen in mehreren Blockbustern, wie zuletzt in „Den of Thieves“ an der Seite von Gerard Butler oder neben Sylvester Stallone in „Escape Plan 3: The Extractors“. Das Multitalent baute seine Marke außerdem als Bestsellerautor und Unternehmer (u.a. Vitamin Water, Sire Spirits) erfolgreich aus.

Im Juni 2022 tourt 50 Cent durch Europas Metropolen und bespielt u.a. London, Dublin und Paris. RBK Fusion präsentiert das einzige Deutschlandkonzert des Rappers in Berlin und holt die Rap-Legende endlich wieder hierzulande auf die ganz große Bühne!