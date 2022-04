Sepp Herberger Awards – Joel Beckenbauer erhält Auszeichnung von Philipp Lahm

Ein großes Aufgebot an Stars erschien zu den Sepp-Herberger-Awards in Berlin. In diesem Jahr hätte der Kult-Trainer seinen 125. Geburtstag gefeiert. Grund genug 14 Vereine und Initiativen vor allem für ihr ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. Mit dabei: Stars wie Philipp Lahm, Gerald Asamoah, Pierre Littbarski, Jimmy Hartwig, Friedhelm Funkel, Gregor Meyle, Frank Zander, die Band CITY oder Sebastian Krumbiegel.

Joel Beckenbauer, jüngster Sohn von Fußball-Legende Franz Beckenbauer, posierte mit Laudator Philipp Lahm und nahm den Preis stellvertretend für die Stiftung seines Vaters entgegen. Er erklärte: „Natürlich ist das eine große Ehre! Da meine Mutter leider einen Corona erkrankt ist hat sie mich eben darum gebeten oder besser gesagt mein Vater auch, dass ich einspringe und hier den Preis entgegennehmen. Das freut mich natürlich sehr, dass sie das Vertrauen in mich haben und dass ich so auch in gewisser Weise die Stiftung repräsentieren kann.“

Die Ähnlichkeit zu seinem Vater sieht man dem 22-Jährigen an. Wie ist es, in so einer berühmten Familie zu leben? Joel: „Ich bin damit aufgewachsen. Das ist mein Vater und mein größtes Idol! Ich kenne es nicht anders.“

Soziales Engagement findet Joel Beckenbauer sehr wichtig. Er sagt: „Natürlich ist es für uns alle hier eine Traumwelt, in der wir leben. Es gibt immer wieder sozial schwächere Menschen. Für die muss man sich natürlich einfach einsetzen. Weil wir so ein Glück haben, gesund sein zu können und nicht mit Sorgen in der Früh aufwachen müssen.“

Philipp Lahm plauderte mit uns, wie er die Zeit nach der Fußballkarriere genießt. Er erklärt: „Ich bin Turnierdirektor der EURO 2024, die in Deutschland stattfinden wird. Da gibt es einige Aufgaben natürlich. Ich bin Familienvater, habe auch eine eigene Stiftung. Mir wird nicht langweilig und dann muss man sich auch noch fit halten, man will ja gesund leben. Deswegen ist es ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen.“

Was für Lahm Familie bedeutet formuliert er so: „Das ist der Ort wo man sich zurückziehen kann, wo man Geborgenheit hat, Sicherheit. Das wurde mir als Kind auch immer gegeben und das versuchen wir als Eltern natürlich unseren Kindern auch weiterzugeben.“

Die Preisträger im Überblick:

Handicap-Fußball:

Handicap Kickers Hannover (Niedersächsischer Fußballverband)

BSV Viktoria Bielstein 1920 (Fußball-Verband Mittelrhein)

Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 (Fußballverband Niederrhein)

Resozialisierung:

FC St. Pauli (Hamburger Fußball-Verband)

JVA Rockenberg / SG 1927 Melbach (Hessischer Fußball-Verband)

Swen Coralic / SuS Grün-Weiß Barkenberg 72 (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

Schule & Verein:

Sportclub Lerchenberg (Südwestdeutscher Fußballverband)

Jugendfußballverein Stutensee 2012 (Badischer Fußballverband)

Sportclub Lahr (Südbadischer Fußballverband)

Fußball Digital:

Güstrower Sportclub 09 (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 (Fußball-Landesverband Brandenburg)

FC Teutonia 05 (Hamburger Fußball-Verband)

Sozialwerk „Horst-Eckel-Preis“:

FV Fortuna Kirchfeld / FV Malsch 1910 / TSV Oberweier 1911 (Badischer Fußballverband)

Fußball-Stiftung:

Franz Beckenbauer-Stiftung