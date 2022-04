Nico Rosberg – Über das Greentech Festival 2022 und sein neuestes Hobby

Jurysitzung der Green Awards in Berlin. In der italienischen Botschaft trafen sich der ehemalige Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg und einige Prominente wie Barbara Becker oder Thomas Heinze. Im Juni wird in der Hauptstadt einer der wichtigsten Nachhaltigkeitspreise der Welt verliehen, der Green Award. Auf dem ehemaligen Flughafen Tegel steigt außerdem das Greentech Festival. Partnerland ist in diesem Jahr Italien!

Bereits seit Jahren engagiert sich Nico Rosberg mit seinem Festival für den sauberen Planeten. Was die Berliner vom 22. bis 24. Juni erwartet erklärt er so: „Was die Zukunft hergeben wird an grünen Technologien, an Innovationen und das Ganze auch mit Entertainment gefüllt. Mit Musik, wir haben einen Superstar der kommt, der auf der Bühne steht. Es wird richtig groß und ich bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und alles wird getoppt mit einer riesen Galanacht, unsere Green Awards, wo wir die Menschen ehren, die am meisten dazu beitragen für diese Transition.“

Im Interview verrät und Nico auch, wie nachhaltig er selbst lebt: „Wir haben ein Elektroauto, wir fahren einen Audi e-tron, wir haben keine Plastikwasserflaschen, keine Strohhalme. Unsere Energie zu Hause ist grüne Energie, das haben wir umgeschaltet vor ein paar Jahren. Wir versuchen uns zu bemühen in allen Aspekten.“

Mit Anzug und Basecap posiert Nico für Fotos. Der Ex-Rennfahrer ist viel unterwegs. Trotzdem hat Nico ein neues Hobby für sich entdeckt. Er verrät uns: „Vor zwei Tagen saß ich in der Deutschen Bahn München-Berlin mit meiner kleinen Guitarlele. Ich lerne Gitarre spielen. Da bin ich inspiriert von meinen Kindern. Weil die sind unglaublich motiviert neue Sachen zu lernen. Und wenn ich dann gucke wie ich drauf bin… Ich bin so faul geworden! Wir jetzt alle, wenn wir älter werden… Wir werden so faul, neue Sachen zu lernen. Da habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt auch mal wieder was neues lernen. Das gibt Glück im Leben. Deswegen lerne ich jetzt Gitarre.“