Frank Elstner erhält Muhammad Ali Gedächtnispreis – Katarina Witt „Er ist ein tolles Vorbild für Millionen von Menschen“

Sportlegende trifft Show-Legende! Katarina Witt nahm TV-Star Frank Elstner bei der Verleihung des „Muhammad Ali Gedächtnispreises“ beherzt in den Arm und beide strahlten in die Kameras. Im Vorfeld des Weltparkinsontages (11.4.) hat die Deutsche Parkinson Hilfe in Potsdam den „Muhammad Ali Gedächtnispreis“ an Frank Elstner verliehen. Sie zeichnet damit seinen offenen und ehrlichen Umgang mit seiner Erkrankung und sein besonderes Engagement aus, mit dem er Betroffenen Mut macht, ihr Leben aktiv zu gestalten.

Frank Elstner verriet über den Preis: „Ich als großer Boxfan freue mich natürlich wahnsinnig, einen Preis der den Namen Muhammad Ali trägt, zu bekommen. Aber wichtig für uns Parkinsonkranke ist, dass wir zur Motivation beitragen, mehr Sport zu machen. Wir wollen ja gegen diese Krankheit arbeiten. Und Sport bringt da sehr positive Ergebnisse. Ob man boxt, ob man Tischtennis spielt, ob man Laufen geht. Man soll sich bewegen. Und das bewegt dann auch die Gehirnzellen und wer weiß, vielleicht finden wir ja noch in den nächsten zehn Jahren ein Mittel, damit Parkinson seinen Schrecken verliert.“

Elstner erklärte aber auch im Interview, dass er sich für die Forschung einsetzt und dazu appelliert, mehr Geld dafür aufzubringen. Elstner: „Dass möglichst viele Leute, die ein bisschen Geld übrig haben, sich von mir anbetteln lassen, damit ich dieses Geld in die Parkinsonforschung stopfen kann… und ich weiß es gibt hoffnungsfrohe Ansätze, Lösungen zu finden. Und darum kann ich nur bitten, lösen Sie mit.“

Elsner erinnerte sich aber auch an die schönsten Momente seines Lebens. „Natürlich! Jedes Mal die Geburt von einem Kind!“

In wenigen Tagen begeht der TV-Moderator seinen 80. Geburtstag. Was er sich zu seinem Ehrentag wünscht formuliert er so: „Das ist eine gute Frage. Dass mir keiner böse ist, dass ich kein großes Fest mache, sondern nur mit meinen Kindern und Enkelkindern essen gehe.“

Katarina Witt war es ein sichtliches Vergnügen, Frank Elstner zu begegnen. Katarina erklärte uns: „Ich bin ganz begeistert von ihm, mit welcher Kraft und mit welcher Motivation der mit dieser Parkinson-Krankheit umgeht. Ich glaube er ist ein tolles Vorbild für Millionen von Menschen, die auch mit dieser Krankheit zu tun haben. Wie er zeigt, dass man lange und viele Jahre doch noch ein gutes und aktives Leben haben kann… Für mich war das in dem Sinne auch sehr neu, dass man da mit viel Sport sehr viel beeinflussen kann und es war eine große Ehre für mich heute ihn zu begleiten.“