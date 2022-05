„Ich bin fast verreckt!“ – Manuel Cortez zurück im Leben

Wiedersehen mit Manuel Cortez („Verliebt in Berlin“)! Bei den New Faces Awards vor wenigen Tagen strahlte der charmante Schauspieler mit portugiesischen Wurzeln auf dem roten Teppich. Für Manuel Cortez war es eine der ersten Partys nach zwei Jahren. Im Interview erklärte er TIKonline.de: „Ich habe das Gefühl ich habe zwei Jahre geschlafen und bin jetzt aus einem bösen Traum erwacht…“

Was war passiert? Manuel: „Corona ist passiert! Ich war schwer krank, habe ein Jahr gebraucht um mich von der Nummer zu erholen. Ich bin fast verreckt, habe ein Jahr lang Long Covid gehabt. Und jetzt bin ich fit. Ich kann wieder Sport machen, ich kann laufen, mein Herz-Kreislauf-System ist wieder ganz okay. Ich bin wieder am Start.“

Auch hat sich viel in seinem Leben verändert. Er beschäftigt sich nämlich mit Hypnose. Mehr darüber im Video!