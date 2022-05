30 Jahre Hard Rock Cafe Berlin – Micaela Schäfer mit Höschen

An den Wänden hängen Gitarren und Devotionalien von Gene Simmons, Lenny Kravitz oder Led Zeppelin. Auf der Bühne wird eine riesige Geburtstagstorte in Form eines Trabis angeschnitten… Roter Teppich am Berliner Kudamm! Das Hard Rock Cafe in der Hauptstadt feiert seinen 30 Geburtstag. Im Blitzlichtgewitter mit dabei: VIPs wie Schauspieler Raul Richter mit Freundin Vanessa, Timur Bartels, Tina Ruland, Katrin Wrobel, die Band Silly, Schlagerstar Julian David, Model Nico Schwanz oder Partysternchen Micaela Schäfer.

Von Hard Rock scheint aber an diesme Ort nicht mehr allzu viel übrig zu sein, oder? Was halten die Gäste vom Lebensstil „Sex, Drugs & Rock’n‘ Roll“?

Raul Richter lacht: „Wir haben nicht so viel mit Rock n‘ Roll am Hut, auch nicht mit Drugs… Und Sex, ja! Aber nicht in der Öffentlichkeit.“

Julian David erklärt: „Das ist fast wie im Schlager wo ich zu Hause bin! Es ist sehr ähnlich. Nur ein bisschen Helene Fischer, gute Laune, aber der Rock’n‘Roll der bleibt… Die Droge für uns ist die gute Laune und das tolle Gefühl, das die Menschen uns geben.“

Und Micaela Schäfer war ganz stolz, dass sie an diesem Abend ein Unterhöschen trug…