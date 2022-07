Gibt dem Leben Sinn – Nico Rosbergs Greentech Festival begeistert die Stars!

13.000 Besucher, 200 Aussteller und jede Menge Innovationen, die unsere Welt besser machen! Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg hatte in der vergangenen Woche am ehemaligen Flughafen Tegel zum Greentech Festival eingeladen. Es ist mittlerweile einer der weltweit größten Events rund um Nachhaltigkeit, Umweltschutz und neue Technologien. Ein Highlight war die Verleihung der Green Awards. Auf dem Teppich posierten Stars wie Barbara Becker mit Sohn Elias, Model Eva Padberg, Franziska Knuppe, Mousse T., Dagmar Wöhrl, Alphaville-Frontmann Marian Gold, Verena Kerth, Schauspieler, Andreas Hoppe, Kim Hnizdo, Senta-Sofia Delliponti oder Elena Carriere.

Nico Rosberg erklärte, warum er sich für einen besseren Planeten engagiert. Rosberg: „Ich bin auf der Suche nach einem Sinn im Leben und habe hier einen Weg gefunden, der mich sehr erfüllt. Als Unternehmer jetzt diesen positiven Beitrag zu leisten und mich da wirklich drauf zu fokussieren. Das ist schön.“

Franziska Knuppe verriet: „Wir haben vor 13 Jahren ein Haus gebaut. Da achtest du natürlich darauf wie du das baust, mit welchem Materialien, welchen Energiewert das Haus hat. Wir haben seit drei Jahren eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, produzieren den eigenen Strom, der wiederum auch für das E-Auto genutzt wird.“