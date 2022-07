Wachsfigur für Beatrice Egli – Für wen pocht ihr Herz?

Schlagerstar Beatrice Egli hat bei Madame Tussauds ihre erste eigene Wachsfigur erhalten. Feierlich enthüllte die Sängerin ihr Abbild in der Hauptstadt. Sie ist die erste gebürtige Schweizerin, der die Ehre zu Teil wird, im Berliner Wachsfigurenkabinett verewigt zu sein.

Die Wachsfigur posiert in einer Bühnenpose mit Mikrofon in der Hand in einem kurzen durchsichtigen schwarzen Kleid und mit Swarovski-Steinen besetzten High Heels. Stolz erklärt uns Beatrice im persönlichen Interview: „Es ist ein unglaublich schönes Gefühl meine eigene Wachsfigur zu haben. Ich kann es selber noch nicht glauben. Ich gucke sie an und denke so wow, das bin tatsächlich ich. Das ist eine ganz, ganz große Ehre unter all diesen Persönlichkeiten zu stehen.“

Zur Entstehung ihrer Figur sagt uns Beatrice: „Dass diese Figur hier heute steht ist natürlich ganz viel Detailarbeit gewesen. Für mich waren es mehrere Stunden intensives Stehen und Ruhigsein und Ausmessen. Aber tatsächlich die größte Arbeit haben die Künstler und Künstlerinnen gemacht, die dann wirklich jedes einzelne Haar eingepflanzt haben und wirklich so detailliert daran gearbeitet haben. Ich habe ganz großen Respekt. Über mehrere Monate fast ein Jahr jetzt das ist für mich ganz, ganz hohe Kunst.“

Natürlich haben wir Beatrice Egli auch auf die schönste Sache der Welt angesprochen – die Liebe. So manche Gerüchte gab es in den letzten Jahren um einen Partner an Ihrer Seite. Mal heißt es in der Klatschpresse ihr Herz schlage für Florian Silbereisen oder Andreas Gabalier. Keine dieser Gerüchte haben sich bisher bewahrheitet. Über ihr Privatleben spricht die ehemalige DSDS-Siegerin nicht so viel. Für wen pocht das Herz der Sängerin wohl? Beatrice bleibt geheimnisvoll: „Also mein Herz ist am Pochen, weil ich eine eigene Wachsfigur habe. Es ist etwas Besonderes. Natürlich pocht mein Herz da!“

Ihre Wünsche für die Zukunft formuliert die Sängerin so: „Ich wünsche mir, dass ich immer das machen kann was mich so strahlen lässt für die Ewigkeit. Nicht nur als Wachsfigur. Sondern als Mensch, als Seele. Folge immer deinem Herzen. Das wünsche ich mir.“