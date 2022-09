Musik-Ikone Vicky Leandros spricht über Karriere-Ende!

Überraschungsauftritt zu späterer Stunde bei der „Movie Meets Media“-Night auf Gut Basthort bei Hamburg! Gutsbesitzer Enno Freiherr von Ruffin erschien mit Vicky Leandros. Sie feierte gerade ihren 70. Geburtstag in Griechenland und zeigte sich nun erstmals nach dem runden Jubiläum. Seite an Seite strahlte Vicky mit ihrem Ex-Mann für die Kameras. Die Sängerin erzählte im Interview, dass sie gerade erst zurückin Deutschland eingeflogen ist und nun erstmal auf Gut Basthorst bleibt.

Vicky Leandros verriet, was sie sich für ihr neues Lebensjahr wünscht: „Ich bin eigentlich so dankbar in meinem Leben, dass es mir gut geht, dass ich mit meiner Familie oft zusammen bin und auch zusammen feiern darf. Das ist eigentlich das schönste Geschenk. Und dass die Konzerte auch gut laufen. Wir haben ja nächstes Jahr eine Tournee in sehr schönen Sälen, der Elbphilharmonie und vieles mehr. Darauf freue ich mich auch sehr.“

Vicky, die viel Lebensfreude und Energie ausstrahlt, denkt aber auch an das Ende ihrer Karriere. Sie sagt: „Wir schauen mal mit der Energie, wie es weitergeht… Ich habe beschlossen nicht mehr so viele Jahre zu singen, sagen wir mal so. Ich möchte nicht am Stock, an der Krücke noch auf die Bühne kriechen. Das nicht!“