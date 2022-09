Lou Bega heizt bei „Movie Meets Media“ ein!

Auf Gut Basthorst bei Hamburg hatte Event-Veranstalter Sören Bauer zum „Happy Summer Weekend“ und zur „Movie Meets Media“-Night geladen. Zahlreiche VIPs erschienen in karibischen Outfits zu einer rauschenden Sommerparty. Mit dabei: Musik-Ikone Lou Bega, die Schauspieler Eva Habermann, Francis Fulton- Smith, Jenny Elvers, Kultmoderator Carlo von Tiedemann, Hinnerk Baumgarten, DJane Giulia Siegel, Boxweltmeisterin Alicia Melina oder Carsten Spengemann mit Freundin Monique.

Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Lou Bega, der mit seinem Mega-Hit „Mambo No. 5“ auf der Bühne einheizte. Kaum zu glauben: Es ist schon 23 Jahre her, seit er mit seinem Superhit im Jahre 1999 die Charts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und UK auf Platz 1 eroberte.