Carsten Spengemann – So verliebt in Freundin Monique!

Viele kennen ihn noch als Moderator von „Deutschland sucht den Superstar“ von RTL. Aber Carsten Spengemann kann noch viel mehr. Er sorgte auch als Schauspieler für Furore („Verbotene Liebe“) und kommentiert aktuell die NFL fürs Fernsehen. Bei „Movie Meets Media“ auf Gut Basthorst bei Hamburg zeigte sich Spengemann im Blitzlichtgewitter – und er war nicht allein…

Ein besonderer Hingucker war Carsten Spengemann, der sich sehr verliebt mit seiner Freundin Monique zeigte. Spengemann verriet: „Wir haben Urlaub gemacht, wir haben die Zeit genossen und vor allem können wir uns ja alle jetzt wieder ohne Maske ins Gesicht sehen und Lächeln. Das macht einen schon happy.“

Was Monique an Carsten liebt? „Dass er einfach toll und wunderbar zu mir ist, mich so liebt wie ich bin und wir einfach eine tolle Ebene haben, dass wir zusammen harmonieren.“ Was Carsten an ihr so mag? „Dass sie mich vervollständigt und dass ich in meinem Leben jemanden habe mit dem ich gemeinschaftlich das erleben kann, was ich schön finde.“

Ob die beiden wohl auch über eine Hochzeit nachdenken? Schaut ins Video: