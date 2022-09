German Boxing Awards – Verena Kerth und Marc Terenzi als Paar?

Promi-Auflauf in Berlin! Im Tipi am Kanzleramt wurden die Herqul German Boxing Awards verliehen. Mit dabei: Verena Kerth und Marc Terenzi, Box-Trainerlegende Ulli Wegner mit Ehefrau, Andrej Mangold küssend mit seiner neuen Freundin Annika Jung, Schlagerstar Jay Khan mit Freundin Jessie, Frank Otto, Tina Ruland, Regina Halmich, Wolfgang Bosbach mit Tochter, Dariusz Michalczewski, Micaela Schäfer oder Chethrin Schulze.

Hingucker des Abends waren vor allem Verena Kerth (war mal mit Oliver Kahn liiert) und Sänger Marc Terenzi, Ex-Mann von Sarah Connor. „Schatz“ hier „Schatz“ da hörte man Verena mit ihm sprechen… Wie echt ist diese Liebe fragen sich viele?!

Beide erklärten uns: „Wir haben eine lange glückliche Freundschaft bis jetzt. 22 Jahre!“

Was machen sie denn so miteinander? Verena: „Alles! So viel Zeit haben wir an der Stelle wirklich nicht alles! Und wenn wir sagen alles, dann heißt das wirklich alles. Dieses große Wort würden wir ansonsten nicht in den Mund nehmen.“

Was Marc an Verena toll findet? Marc: „Sie ist schlau, sie ist auch lustig wir lachen immer zusammen, das ist der größte Teil von unserer Beziehung. Wir haben ziemlich viel Spaß. Egal wo.“

Was Verena an Marc liebt? Verena: „Das ist einfach ein cooler Typ. Ich kenne den so gut, ich mag den so gern, ich habe so viel Spaß und es passt einfach.“

Gemeinsame Pläne? Marc: „Wir haben viele Pläne für die Zukunft, mal gucken. Es kommt ein Tag nach dem nächsten… erstmal Spaß haben.“

Zum Thema Familienplanung sagt Marc: „Wir sind sowieso von meiner Seite her eine Patchwork-Family also das wäre nichts Neues für uns.“