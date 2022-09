Trauer um Queen Elizabeth II – Die Königin stirbt im Alter von 96 Jahren – Die Bilder von Ihrem letzten Besuch in Deutschland!

Die Welt trauert. Der Buckingham Palace teilte in einer Erklärung mit: „Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben.“ Elisabeth II. stirbt nach 70 Jahren Regentschaft im Alter von 96 Jahren.

Ihr Tod kommt doch etwas plötzlich. Noch am 6. September hatte sie ihren letzten öffentlichen Auftritt auf Schloss Balmoral. Heute, am 8. September 2022 eilte dann die Familie zur Queen, deren Gesundheitszustand sich plötzlich verschlechterte. Nachfolger der Queen wird nun ihr Sohn Charles, der fortan als König Charles III. den Thron übernehmen wird. 2015 war die Queen zum letzten Mal in Deutschland. An Ihrer Seite: Ihr Ehemann Prinz Philip. Er starb im Frühjahr 2021.