Sarah Wiener – Darum ist König Charles III. so sympathisch!

Am Nachmittag des 8. September 2022 starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren und die Welt scheint seither einen andere zu sein. Seit 1952 war sie die Königin von Großbritannien, Staatsoberhaupt und seit 2015 die ältereste Monarchin der Welt. Der Zeitplan bis zu ihrem Begräbnis ist klar geregelt. Demnach wird Elizabeth II. am Montag, den 19. September 2022, bestattet. Ihre letzte Ruhestätte wird das Familiengrab in der König-Georg-VI.-Gedenkkapelle (St. George‘s Chapel) auf Schloss Windsor, westlich von London.

Die Ereignisse um den Tod von Queen Elizabeth II. haben auch Starköchin Sarah Wiener berührt. Sie freut sich aber gleichzeitig über einen engagierten neuen König. Sarah Wiener erklärte: „Ich habe eine große Bewunderung für die Disziplin, für dieses Pflichtgefühl, dass die Queen hatte. Und gleichzeitig habe ich auch hohe Sympathie vom jetzigen König, weil er auch Bio-Bauer ist und sich sehr mit ökologischen Zusammenhängen beschäftigt. Es ist traurig, dass sie gestorben ist, aber ich sehe hoffnungsfroh in die Zukunft.“